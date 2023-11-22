ЕС выделил Украине транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро

ЕС планирует увеличить финансовую помощь Украине, сейчас общая помощь составляет 85 миллиардов евро.

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Европейский Союз передал Украине новый транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро, -сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны россии против нее. Сегодня мы предоставляем новые 1,5 млрд евро", - написала глава Европейской комиссии в своем Twitter.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что общая помощь ЕС для Украины составляет уже 85 миллиардов евро и планируется дальнейшее увеличение этого объема. Указано, что Европейская комиссия предлагает выделить еще 50 миллиардов евро до 2027 года.

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