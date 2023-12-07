Канада ввела санкції на російські діаманти та супутні товари

Канада з партнерами G7 заборонили прямий імпорт російських алмазів.

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Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі анонсувала, що Канада та її партнери з G7 впроваджують заборону на прямий імпорт російських алмазів, – повідомляє Global News.

«Реалізація цієї заборони у співпраці з нашими партнерами з G7 надсилає чітке повідомлення росії: ми не потерпимо використання російських алмазних доходів для фінансування війни», — йдеться у релізі Жолі.

Міністр закликала диктатора рф володимира путіна негайно завершити необґрунтовану війну проти України та наголосила ні підтримці українців.

Зазначено, що країни G7 контролюють 70 відсотків світового алмазного ринку.

«Наша непохитна відданість підтримці боротьби України за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність ніколи не похитнеться», – заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у Заяві лідерів G7, видалившись у середу.

«Щоб підвищити ефективність цих заходів, ті члени G7, які є основними імпортерами необроблених алмазів, створять надійний механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів у G7 до 1 вересня 2024 року», – йдеться в документі.

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