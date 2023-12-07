Канада ввела санкции на российские бриллианты и сопутствующие товары

Канада с партнерами G7 запретили прямой импорт российских алмазов.

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли анонсировала, что Канада и ее партнеры по G7 вводят запрет на прямой импорт российских алмазов, - сообщает Global News.

"Реализация этого запрета в сотрудничестве с нашими партнерами из G7 посылает четкое сообщение россии: мы не потерпим использования российских алмазных доходов для финансирования войны", - говорится в релизе Жоли.

Министр призвала диктатора рф владимира путина немедленно завершить необоснованную войну против Украины и подчеркнула ни поддержке украинцев.

Указано, что страны G7 контролируют 70 процентов мирового алмазного рынка.

"Наша непоколебимая приверженность поддержке борьбы Украины за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность никогда не пошатнется", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо в Заявлении лидеров G7, удалившись в среду.

"Чтобы повысить эффективность этих мер, те члены G7, которые являются основными импортерами необработанных алмазов, создадут надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов в G7 до 1 сентября 2024 года", - говорится в документе.

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