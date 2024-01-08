Європа потерпає від сильних морозів та штормових вітрів

Морози до мінус 44,3°C накрили Північну Європу.

Джерело фото: Sobitie

Північна Європа потерпає від стрімких морозів та штормового вітру, що спричинило масові перебої з електропостачанням у Фінляндії та Швеції. Сильні снігопади на деякий час заблокували автомобілі на автошляхах. Екстремальні погодні умови також вражають інші країни регіону, з попередженням метеорологів про подальше погіршення ситуації перед покращенням. Прогнозується ще більш різкий спад температур до кінця тижня. Про це повідомляє DW News.

Метеорологічні спостереження зафіксували надзвичайно низькі температури в різних куточках Північної Європи. В Осло вперше в історії метеорологічних спостережень температура повітря опустилася до -31°C. У Швеції термометри зафіксували -43°C, що стало найнижчим показником за останні 25 років. В Лапландії, Фінляндія, температура впала до -44,3°C.

Загалом, низькі температури зачепили багато країн регіону.

В Україну також прийшли морози й хуртовини.

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