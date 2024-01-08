Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Какие проблемы в деятельности НАБУ выявили иностранные эксперты: недостатки в управлении, чрезмерная бюрократия и отчетность, избирательность при расследовании преступлений

Иностранные аудиторы считают, что пришло время реформирования НАБУ, иначе Бюро может ожидать «стагнация» и «падение морального духа».

Верховный Суд указал, когда положения кредитного договора об обязанности заемщика ежемесячно платить за обслуживание кредита ничтожны

Верховный Суд отметил, что условия договора о потребительском кредите, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными законом о потребительском кредитовании, ничтожны.

Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

На уровне Конституции и закона не предусмотрена возможность Нацбанка регулировать требования по форме отказа от договора банковского вклада, - Верховный Суд

Гражданка решила расторгнуть депозитные договоры с банком, требовала выдать причитающиеся ей средства и начисленные по ним проценты.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, - проект Плана Ukraine Facility

Проект Плана Правительства Ukraine Facility для получения пакета поддержки от Евросоюза на 50 млрд евро предполагает создание Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц.

  1. В мире

Европа страдает от сильных морозов и штормовых ветров

10:44, 8 января 2024
Морозы до минус 44,3°C накрыли Северную Европу.
Европа страдает от сильных морозов и штормовых ветров
Источник фото: Sobitie
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Северная Европа страдает от стремительных морозов и штормового ветра, что вызвало массовые перебои с электроснабжением в Финляндии и Швеции. Сильные снегопады на некоторое время заблокировали автомобили на автодорогах. Экстремальные погодные условия также поражают другие страны региона, с предупреждением метеорологов о дальнейшем ухудшении ситуации перед улучшением. Прогнозируется еще более резкий спад температур до конца недели. Об этом сообщает DW News.

Метеорологические наблюдения зафиксировали чрезвычайно низкие температуры в разных уголках Северной Европы. В Осло впервые в истории метеорологических наблюдений температура воздуха опустилась до -31°C. В Швеции термометры зафиксировали -43°C, что стало самым низким показателем за последние 25 лет. В Лапландии, Финляндия, температура упала до -44,3°C.

В общем, низкие температуры затронули многие страны региона.

В Украину также пришли морозы и метели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду