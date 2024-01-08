Европа страдает от сильных морозов и штормовых ветров

Морозы до минус 44,3°C накрыли Северную Европу.

Источник фото: Sobitie

Северная Европа страдает от стремительных морозов и штормового ветра, что вызвало массовые перебои с электроснабжением в Финляндии и Швеции. Сильные снегопады на некоторое время заблокировали автомобили на автодорогах. Экстремальные погодные условия также поражают другие страны региона, с предупреждением метеорологов о дальнейшем ухудшении ситуации перед улучшением. Прогнозируется еще более резкий спад температур до конца недели. Об этом сообщает DW News.

Метеорологические наблюдения зафиксировали чрезвычайно низкие температуры в разных уголках Северной Европы. В Осло впервые в истории метеорологических наблюдений температура воздуха опустилась до -31°C. В Швеции термометры зафиксировали -43°C, что стало самым низким показателем за последние 25 лет. В Лапландии, Финляндия, температура упала до -44,3°C.

В общем, низкие температуры затронули многие страны региона.

В Украину также пришли морозы и метели.

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