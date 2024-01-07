У центральних та східних областях хуртовина та пориви вітру: прогноз погоди на 8 січня

Яку погоду приготувала атмосфера українцям у понеділок.

Джерело фото: Patino Jhon / Unsplash

В Українському гідрометеорологічному центрі дали прогноз погоди на понеділок – 8 січня.

Так, за прогнозами метеорологів, завтра хмарно. У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади; ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, вдень в Криму 7-12° тепла.

У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу (в Чернігівській та Сумській областях вночі 15-20°, вдень 10- 15° морозу).

На решті території складні погодні умови: помірний сніг, у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 5-10° морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

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