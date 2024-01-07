В центральных и восточных областях метель и порывы ветра: прогноз погоды на 8 января

Какую погоду приготовила атмосфера украинцам в понедельник.

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В Украинском гидрометеорологическом центре дали прогноз погоды на понедельник – 8 января.

Так, по прогнозам метеорологов, завтра облачно. В южной части умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки; гололедица, налипание мокрого снега; температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, днем в Крыму 7-12° тепла.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег; температура ночью 11-16°, днем 8-13° мороза (в Черниговской и Сумской областях ночью 15-20°, днем 10-15° мороза).

На остальной территории сложные погодные условия: умеренный снег, в центральных и восточных областях сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем 5-10° мороза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных и южных областей местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

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