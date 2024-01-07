Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы для обнаружения дронов

Япония также предоставила Украине 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикаву сообщила, что страна выделяет для помощи Украине 37 млн долларов, которые направят на закупку систем для обнаружения дронов. Об этом она сказала на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки россии на разные районы, в том числе Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужества украинского народа, который так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир», - сказала министр.

Йоко Камикаву отметила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии. Поэтому ее страна поможет помочь закупить системы для выявления беспилотников.

«Япония активно продвигает поддержку Украины, в рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов», - добавила Йоко Камикава.

Также Япония предоставила 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов.

Ранее в Украину с необъявленным визитом прибыла глава МИД Японии.

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