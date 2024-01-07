Открыто 180 уголовных производств – МВД о содействии в уклонении от мобилизации

Нацполиция, ГБР и СБУ совместно работают над предотвращением случаев получения неправомерной выгоды за уклонение от мобилизации по трем категориям.

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Национальная полиция Украины, Государственное бюро расследований и Служба безопасности совместно работают над предупреждением случаев получения неправомерной выгоды за уклонение от мобилизации по трем категориям. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Отвечая на вопрос о недопущении таких случаев, министр отметил, что в стране должна работать система контроля со стороны военной службы правопорядка, военных руководителей и правоохранительных органов.

«Мы говорим и о превенции. Мы разделяем эти злоупотребления по трем направлениям: злоупотребление работниками ТЦК, злоупотребление со стороны работников ВВК и злоупотребление специалистами Медико-социальной экспертной комиссии.

Есть достаточно практические результаты работы. Я могу сказать за Национальную полицию – у нас 180 уголовных производств, в рамках которых мы работаем», - подчеркнул глава МВД.

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