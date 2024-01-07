Відкрито 180 кримінальних проваджень – МВС про сприяння в ухиленні від мобілізації

Нацполіція, ДБР та СБУ спільно працюють над запобіганням випадкам отримання неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації за трьома категоріями.

Джерело фото: МВС

Національна поліція України, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки спільно працюють над попередженням випадків отримання неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації за трьома категоріями. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Відповідаючи на запитання стосовно недопущення таких випадків, міністр зауважив, що в країні має працювати система контролю зі сторони військової служби правопорядку, військових керівників і правоохоронних органів.

«Ми говоримо і про превенцію. Ми розділяємо ці зловживання по трьом напрямкам: зловживання працівниками ТЦК, зловживання зі сторони працівників ВЛК і зловживання фахівцями Медико-соціальної експертної комісії.

Є достатньо практичні результати роботи. Я можу сказати за Національну поліцію - у нас 180 кримінальних проваджень, в рамках яких ми працюємо», - наголосив очільник МВС.

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