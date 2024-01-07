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В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, - проект Плану Ukraine Facility

Проект Плану Уряду Ukraine Facility для отримання пакету підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро передбачає створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

  1. В Україні

Відкрито 180 кримінальних проваджень – МВС про сприяння в ухиленні від мобілізації

22:31, 7 січня 2024
Нацполіція, ДБР та СБУ спільно працюють над запобіганням випадкам отримання неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації за трьома категоріями.
Відкрито 180 кримінальних проваджень – МВС про сприяння в ухиленні від мобілізації
Джерело фото: МВС
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Національна поліція України, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки спільно працюють над попередженням випадків отримання неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації за трьома категоріями. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Відповідаючи на запитання стосовно недопущення таких випадків, міністр зауважив, що в країні має працювати система контролю зі сторони військової служби правопорядку, військових керівників і правоохоронних органів.

«Ми говоримо і про превенцію. Ми розділяємо ці зловживання по трьом напрямкам: зловживання працівниками ТЦК, зловживання зі сторони працівників ВЛК і зловживання фахівцями Медико-соціальної експертної комісії.

Є достатньо практичні результати роботи. Я можу сказати за Національну поліцію - у нас 180 кримінальних проваджень, в рамках яких ми працюємо», - наголосив очільник МВС.

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