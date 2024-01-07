Японія виділила Україні 37 млн доларів на системи для виявлення дронів

Японія також надала Україні 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікаву повідомила, що країна виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів, які направлять на закупівлю систем для виявлення дронів. Про це вона сказала під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки росії на різні райони, в тому числі Київ. Під час навіть новорічних свят. І висловлюю свої щирі співвідчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир», - сказала вона.

Йоко Камікаву наголосила, що її візит до Києва свідчить про підтримку України з боку Японії. Тому її країна у рамках допомоги допоможе закупити системи для виявлення безпілотників.

«Японія активно просуває підтримку України, в рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів», - заявила Йоко Камікава.

Також Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів.

Нагадаємо, в Україну з неоголошеним візитом прибула глава МЗС Японії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.