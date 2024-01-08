В Італії розкопали імператорський храм, де існувало язичництво паралельно з християнством

Храм надає конкретні докази про перехід Римської імперії від язичництва до християнства.

Джерело фото: Аrkeonews

Вчені з Сполучених Штатів Америки представили нове відкриття — імператорський культовий храм у Спелло, Італія, що є свідченням про співіснування язичництва та християнства. Доклад про це представив професор історії Університету Сент-Луїса Дуглас Бойн під час щорічної зустрічі Археологічного інституту Америки. Про це повідомляє Аrkeonews.

Храм знайшли під час розкопок у Спелло, давньому місті на вершині пагорба, віддаленому понад 70 миль на північ від Риму. Вчені вважають, що споруда була зведена в четвертому столітті під час правління імператора Костянтина, першого римського правителя, що прийняв християнство (правив з 306 по 337 рік нашої ери).

Спрямований до громадян лист імператора Костянтина, датований четвертим століттям, став ключовим аргументом для Дугласа Бойна у відвідуванні Спелло. Цей лист, виявлений у XVIII столітті, розкриває цікавий аспект багатошарового римського суспільства. Він свідчить про те, що мешканці Спелло мали право влаштовувати релігійні святкування у своєму місті, проте з обов'язковою умовою — вони мали побудувати храм на честь божественних предків Костянтина, сім'ї Флавіїв, і вшановувати їх.

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