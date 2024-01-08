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В Италии раскопали императорский храм, где существовало язычество параллельно с христианством

12:55, 8 января 2024
Храм предоставляет конкретные доказательства о переходе Римской империи от язычества к христианству.
В Италии раскопали императорский храм, где существовало язычество параллельно с христианством
Источник фото: Аrkeonews
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Ученые из Соединенных Штатов Америки представили новое открытие - императорский культовый храм в Спелло, Италия, что является свидетельством о сосуществовании язычества и христианства. Доклад об этом представил профессор истории Университета Сент-Луиса Дуглас Бойн во время ежегодной встречи Археологического института Америки. Об этом сообщает Аrkeonews.

Храм нашли во время раскопок в Спелло, древнем городе на вершине холма, отдаленном более 70 миль к северу от Рима. Ученые считают, что сооружение было возведено в четвертом веке во время правления императора Константина, первого римского правителя, принявшего христианство (правил с 306 по 337 год нашей эры).

Направленное к гражданам письмо императора Константина, датированное четвертым веком, стало ключевым аргументом для Дугласа Бойна в посещении Спелло. Это письмо, обнаруженное в XVIII веке, раскрывает интересный аспект многослойного римского общества. Оно свидетельствует о том, что жители Спелло имели право устраивать религиозные празднования в своем городе, однако с обязательным условием - они должны были построить храм в честь божественных предков Константина, семьи Флавиев, и чествовать их.

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