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  1. У світі

В Італії скасували російську виставку про окупований Маріуполь

19:21, 9 січня 2024
Модена скасувала російську виставку про Маріуполь за вимогою України.
В Італії скасували російську виставку про окупований Маріуполь
Джерело фото: DW
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Українська сторона повідомила, що міська влада Модени в Італії анулювала дозвіл на проведення російської виставки про «швидке відновлення» окупованого Маріуполя. Цю інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Виставка була скасована за рішенням міської влади Модени після активної реакції української сторони.

Ніколенко висловив подяку мерії Модени та українцям в Італії за важливий крок у розкритті наслідків російської окупації в Маріуполі та на території України. Він підкреслив важливість недопущення російських провокацій у різних містах світу та закликав їх утримуватися від надання платформ для подібних подій.

«Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні. Закликаємо й інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією», – сказав речник МЗС.

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