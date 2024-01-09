В Италии отменили российскую выставку об оккупированном Мариуполе

Модена отменила российскую выставку о Мариуполе по требованию Украины.

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Украинская сторона сообщила, что городские власти Модены в Италии аннулировали разрешение на проведение российской выставки о "быстром восстановлении" оккупированного Мариуполя. Эту информацию подтвердил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Выставка была отменена по решению городских властей Модены после активной реакции украинской стороны.

Николенко выразил благодарность мэрии Модены и украинцам в Италии за важный шаг в раскрытии последствий российской оккупации в Мариуполе и на территории Украины. Он подчеркнул важность недопущения российских провокаций в разных городах мира и призвал их воздерживаться от предоставления платформ для подобных событий.

"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине. Призываем и другие города в мире не предоставлять площадок для подобных российских провокаций. Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", - сказал представитель МИД.

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