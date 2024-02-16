OpenAI представила нейромережу SORA, яка генерує відео за текстом

Створили нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка може створювати реалістичні відео на основі текстових запитів користувачів.

Компанія OpenAI представила нову нейромережу під назвою Sora, яка вміє створювати цілі відео за текстовим описом.

Sora - це дифузійна модель, яка здатна "створювати складні сцени з кількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об'єкта та фону". На сайті проекту сказано, що модель вміє розуміти підказки та знає, як поводяться різні об'єкти у фізичному світі.

Sora генерує ціле відео відразу, а не покадрово. Це допомагає уникнути того, що було проблемою при використанні інших підходів - зміни об'єкта під час руху або переміщення камери.

Sora поки що на стадії розробки, і OpenAI поки не планує робити її широкодоступною. Зокрема, через побоювання щодо безпеки. Зараз компанія працює над ідеями щодо скорочення можливостей створення контенту, що розпалює ненависть, а також чіткого маркування відео, згенерованого ШІ.

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