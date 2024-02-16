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Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

Жінка намагалася в суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та доставку його в ТЦК: що вирішив суд

Суд зазначив, що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у війська.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

  1. У світі

OpenAI представила нейромережу SORA, яка генерує відео за текстом

08:55, 16 лютого 2024
Створили нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка може створювати реалістичні відео на основі текстових запитів користувачів.
OpenAI представила нейромережу SORA, яка генерує відео за текстом
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Компанія OpenAI представила нову нейромережу під назвою Sora, яка вміє створювати цілі відео за текстовим описом.

Sora - це дифузійна модель, яка здатна "створювати складні сцени з кількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об'єкта та фону". На сайті проекту сказано, що модель вміє розуміти підказки та знає, як поводяться різні об'єкти у фізичному світі.

Sora генерує ціле відео відразу, а не покадрово. Це допомагає уникнути того, що було проблемою при використанні інших підходів - зміни об'єкта під час руху або переміщення камери.

Sora поки що на стадії розробки, і OpenAI поки не планує робити її широкодоступною. Зокрема, через побоювання щодо безпеки. Зараз компанія працює над ідеями щодо скорочення можливостей створення контенту, що розпалює ненависть, а також чіткого маркування відео, згенерованого ШІ.

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