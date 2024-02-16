OpenAI представила нейромережу SORA, яка генерує відео за текстом

Компанія OpenAI представила нову нейромережу під назвою Sora, яка вміє створювати цілі відео за текстовим описом.
Sora - це дифузійна модель, яка здатна "створювати складні сцени з кількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об'єкта та фону". На сайті проекту сказано, що модель вміє розуміти підказки та знає, як поводяться різні об'єкти у фізичному світі.
Sora генерує ціле відео відразу, а не покадрово. Це допомагає уникнути того, що було проблемою при використанні інших підходів - зміни об'єкта під час руху або переміщення камери.
Sora поки що на стадії розробки, і OpenAI поки не планує робити її широкодоступною. Зокрема, через побоювання щодо безпеки. Зараз компанія працює над ідеями щодо скорочення можливостей створення контенту, що розпалює ненависть, а також чіткого маркування відео, згенерованого ШІ.
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