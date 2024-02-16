OpenAI представила нейросеть SORA, генерирующую видео по тексту

Создана новая система искусственного интеллекта под названием Sora, которая может создавать реалистичные видео на основе текстовых запросов пользователей.

Компания OpenAI представила новую нейросеть под названием Sora, умеющую создавать целые видео по текстовому описанию.

Sora – это диффузная модель, которая способна "создавать сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точными деталями объекта и фона". На сайте проекта сказано, что модель умеет понимать подсказки и знает, как ведут себя разные объекты в физическом мире.

Sora генерирует целое видео сразу, а не покадрово. Это помогает избежать того, что было проблемой при использовании других подходов – изменения объекта во время движения или перемещения камеры.

Sora пока на стадии разработки, и OpenAI пока не планирует сделать ее широкодоступной. В частности, из-за опасений относительно безопасности. Сейчас компания работает над идеями по сокращению возможностей создания разжигающего ненависть контента, а также четкой маркировки видео, сгенерированного ИИ.

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