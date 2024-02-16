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  1. В мире

OpenAI представила нейросеть SORA, генерирующую видео по тексту

08:55, 16 февраля 2024
Создана новая система искусственного интеллекта под названием Sora, которая может создавать реалистичные видео на основе текстовых запросов пользователей.
OpenAI представила нейросеть SORA, генерирующую видео по тексту
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Компания OpenAI представила новую нейросеть под названием Sora, умеющую создавать целые видео по текстовому описанию.

Sora – это диффузная модель, которая способна "создавать сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точными деталями объекта и фона". На сайте проекта сказано, что модель умеет понимать подсказки и знает, как ведут себя разные объекты в физическом мире.

Sora генерирует целое видео сразу, а не покадрово. Это помогает избежать того, что было проблемой при использовании других подходов – изменения объекта во время движения или перемещения камеры.

Sora пока на стадии разработки, и OpenAI пока не планирует сделать ее широкодоступной. В частности, из-за опасений относительно безопасности. Сейчас компания работает над идеями по сокращению возможностей создания разжигающего ненависть контента, а также четкой маркировки видео, сгенерированного ИИ.

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