Безпілотники атакували військовий аеродром в Ростовській області: відео

44 безпілотники атакували Морозовськ, де розташований військовий аеродром з бомбардувальниками.

В ніч на п'ятницю, 5 квітня, в Морозовську, що у Ростовській області, сталися потужні вибухи. Місто, яке має військовий аеродром, стало ареною для непередбаченого інциденту.

За даними губернатора Ростовської області Василя Голуб'єва, у своєму Telegram-каналі, Морозовськ був атакований за допомогою 40 безпілотників. Цей напад призвів до пошкодження електропідстанції. Щодо можливих постраждалих поки немає офіційних повідомлень.

Російське Міністерство оборони вранці інформувало про знищення 44 безпілотників над територією Ростовської області.

Свідки подій активно поширюють відеоролики, на яких видно яскраві спалахи у Морозовську та чутно вибухи, що сталися поблизу військових об'єктів. Варто відзначити, що на території аеродрому розташовані такі важливі військові об'єкти, як бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.

Джерело відео: SHOT

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