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Естонія планує визнати Московський патріархат терористичною організацією

12:09, 12 квітня 2024
Естонський міністр внутрішніх справ пропонує визнати Московський патріархат терористичним та закрити його діяльність на території країни.
Естонія планує визнати Московський патріархат терористичною організацією
Джерело фото: mil.in.ua
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Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс виступив з ініціативою визнати Московський патріархат терористичною організацією з метою припинення його діяльності на території країни. Про це повідомляє Postimees.

Естонський міністр внутрішніх справ зазначив, що місцева церква Московського патріархату відкинула вимогу виходу з підпорядкування російському патріарху Кирилу, вважаючи, що не перебуває у прямому підпорядкуванні до московії.

Міністр планує звернутися до суду і вимагати припинення діяльності церковної організації на території Естонії.

«З урахуванням наявного контексту, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним, який підтримує у своїй діяльності тероризм. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані», - заявив міністр.

Ляенеметс підкреслив, що Московський патріархат наразі підпорядковується російському президенту Володимиру Путіну, який, за його словами, керує терористичною діяльністю у світі.

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