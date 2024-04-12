Эстония планирует признать Московский патриархат террористической организацией

Эстонский министр внутренних дел предлагает признать Московский патриархат террористическим и закрыть его деятельность на территории страны.

Источник фото: mil.in.ua

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс выступил с инициативой признать Московский патриархат террористической организацией с целью прекращения его деятельности на территории страны. Об этом сообщает Postimees.

Эстонский министр внутренних дел отметил, что местная церковь Московского патриархата отвергла требование выхода из подчинения российскому патриарху Кириллу, считая, что не находится в прямом подчинении к Московии.

Министр планирует обратиться в суд и потребовать прекращения деятельности церковной организации на территории Эстонии.

"С учетом имеющегося контекста, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим, который поддерживает в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - заявил министр.

Ляенеметс подчеркнул, что Московский патриархат сейчас подчиняется российскому президенту Владимиру Путину, который, по его словам, руководит террористической деятельностью в мире.

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