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Демократи обіцяють підтримати проект Джонсона про допомогу Україні на фоні заяв республіканців

10:38, 19 квітня 2024
Демократам також, можливо, доведеться допомогти Джонсону зберегти його посаду, пишуть у ЗМІ.
Демократи обіцяють підтримати проект Джонсона про допомогу Україні на фоні заяв республіканців
Джерело фото: АР
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Демократи у Палаті представників Конгресу США готові проголосувати за пакет спікера від республіканців Майка Джонсона про фінансову підтримку України.

Як повідомляє «Bloomberg», «демократи Палати представників вишикувалися, щоб підтримати план спікера Майка Джонсона та надати голоси для подолання запланованої спроби блокади консерваторами від Республіканської партії».

Очікується, що в суботу, 20 квітня, Палата проведе серію голосувань щодо пакету допомоги, а Сенат прийме його на розгляд наступного тижня.

За словами лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, вони зроблять «все необхідне, щоб законопроект про національну безпеку (з допомогою Україні) вийшов на фінішну пряму».

«Це не пакет допомоги Джонсона. Це американський пакет допомоги з точки зору задоволення наших потреб у сфері національної безпеки», – зазначив він.

Адміністрація Джо Байдена готується швидко надати допомогу Україні, щойно Конгрес прийме цей захід, а президент підпише його як закон, заявив американський чиновник.

Спікеру Джонсону знадобляться голоси демократів для ухвалення проекту після того, як деякі республіканці в Палаті представників заявили, що голосуватимуть проти процедурних заходів, щоб розпочати дебати щодо нього.

Демократам також, можливо, доведеться допомогти Джонсону зберегти його посаду, яка опинилася під дедалі більшою загрозою через його рішення дозволити голосування щодо допомоги Україні без прив’язки пакету до положень безпеки кордонів США, зазначає «Bloomberg».

Деякі помірковані демократи вже пообіцяли захистити спікера від такої спроби, проголосувавши за відхилення пропозиції про відставку.

Джонсон згодом заявив журналістам, що він не просив демократів про допомогу, і він готовий ризикнути своєю роботою, щоб допомогти Україні зупинити рф.

«Моя філософія полягає в тому, що ви робите правильні речі та дозволяєте подіям відбуватися так, як вони відбуваються. Я республіканець часів Рейгана. Я вірю в мир через силу», – сказав він.

«Судово-юридична газета» писала, що Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України, яку розгляне Палата представників США.

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