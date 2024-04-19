Демократы обещают поддержать проект Джонсона о помощи Украине на фоне заявлений республиканцев

Демократам также, возможно, придется помочь Джонсону сохранить его должность, пишут в СМИ.

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Демократы в Палате представителей Конгресса США готовы проголосовать за пакет спикера от республиканцев Майка Джонсона о финансовой поддержке Украины.

Как сообщает «Bloomberg», «демократы Палаты представителей выстроились, чтобы поддержать план спикера Майка Джонсона и предоставить голоса для преодоления запланированной попытки блокады консерваторами от Республиканской партии».

Ожидается, что в субботу, 20 апреля, Палата проведет серию голосований по пакету помощи, а Сенат примет его на рассмотрение на следующей неделе.

По словам лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, они сделают «все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности (с помощью Украины) вышел на финишную прямую».

«Это не пакет помощи Джонсона. Это американский пакет помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности», – сказал он.

Администрация Джо Байдена готовится быстро оказать помощь Украине, как только Конгресс примет эту меру, а президент подпишет его как закон, заявил американский чиновник.

Спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия проекта после того, как некоторые республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты по нему.

Демократам также, возможно, придется помочь Джонсону сохранить его должность, которая оказалась под все большей угрозой из-за его решения разрешить голосование по помощи Украине без привязки пакета к положениям безопасности границ США, отмечает «Bloomberg».

Некоторые умеренные демократы уже пообещали защитить спикера от такой попытки, проголосовав за отклонение предложения об отставке.

Джонсон впоследствии заявил журналистам, что он не просил демократов о помощи, и он готов рискнуть своей работой, чтобы помочь Украине остановить рф.

«Моя философия состоит в том, что вы делаете правильные вещи и позволяете событиям происходить так, как они происходят. Я республиканец времен Рейгана. Я верю в мир через силу», – сказал он.

«Судебно-юридическая газета» писала, что Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины, которую рассмотрит Палата представителей США.

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