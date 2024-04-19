Практика судов
  1. В мире

Демократы обещают поддержать проект Джонсона о помощи Украине на фоне заявлений республиканцев

10:38, 19 апреля 2024
Демократам также, возможно, придется помочь Джонсону сохранить его должность, пишут в СМИ.
Демократы обещают поддержать проект Джонсона о помощи Украине на фоне заявлений республиканцев
Источник фото: АР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Демократы в Палате представителей Конгресса США готовы проголосовать за пакет спикера от республиканцев Майка Джонсона о финансовой поддержке Украины.

Как сообщает «Bloomberg», «демократы Палаты представителей выстроились, чтобы поддержать план спикера Майка Джонсона и предоставить голоса для преодоления запланированной попытки блокады консерваторами от Республиканской партии».

Ожидается, что в субботу, 20 апреля, Палата проведет серию голосований по пакету помощи, а Сенат примет его на рассмотрение на следующей неделе.

По словам лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, они сделают «все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности (с помощью Украины) вышел на финишную прямую».

«Это не пакет помощи Джонсона. Это американский пакет помощи с точки зрения удовлетворения наших потребностей в сфере национальной безопасности», – сказал он.

Администрация Джо Байдена готовится быстро оказать помощь Украине, как только Конгресс примет эту меру, а президент подпишет его как закон, заявил американский чиновник.

Спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия проекта после того, как некоторые республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты по нему.

Демократам также, возможно, придется помочь Джонсону сохранить его должность, которая оказалась под все большей угрозой из-за его решения разрешить голосование по помощи Украине без привязки пакета к положениям безопасности границ США, отмечает «Bloomberg».

Некоторые умеренные демократы уже пообещали защитить спикера от такой попытки, проголосовав за отклонение предложения об отставке.

Джонсон впоследствии заявил журналистам, что он не просил демократов о помощи, и он готов рискнуть своей работой, чтобы помочь Украине остановить рф.

«Моя философия состоит в том, что вы делаете правильные вещи и позволяете событиям происходить так, как они происходят. Я республиканец времен Рейгана. Я верю в мир через силу», – сказал он.

«Судебно-юридическая газета» писала, что Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины, которую рассмотрит Палата представителей США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГК внесут изменения о порядке освобождения заемщиков от ответственности за задержку выполнения обязательств по кредитным договорам

Изменения в Гражданский кодекс направлены на приведение в соответствие с Законом «О потребительском кредитовании».

В Раде судей напомнили, что судьям и работникам аппаратов судов, находящимся на временно оккупированной территории, нельзя платить

Рада судей подчеркнула невозможность осуществления каких-либо выплат судьям и работникам аппаратов судов, находящимся на временно оккупированной территории Украины или по которым отсутствует информация о пребывании их на подконтрольной Украине территории.

Судья в 2021 году вывезла ребенка за границу на лечение, взяла отпуск за свой счет и не осуществляет правосудие: что решили в Совете судей

Судью Уманского горрайонного суда Черкасской области Ольга Билык, которая с 2021 года находится за границей и взяла отпуск без сохранения заработной платы, настойчиво приглашают к работе.

В Верховной Раде появился альтернативный законопроект о реформе процедуры обжалования по пенсионным делам и делам о соцвыплатах

Авторами основного законопроекта выступают некоторые судьи административных судов, а целью является уменьшение нагрузки на админсуды.

Изменения в УПК по сроку досудебного расследования, реформа БЭБ, увеличение САП: что Украина должна выполнить в 2024 году для получения финансирования от ЕС

Будут усовершенствованы положения, регулирующие соглашения о признании виновности и отменен срок досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения о подозрении, а также разрешено рассмотрение отдельных дел единолично судьей ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки