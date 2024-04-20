Польща зробить оборону основним пріоритетом під час головування в ЄС у 2025 році

Навіть якщо війна закінчиться завтра, необхідно буде підтримувати високий рівень інвестицій в оборону, — заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський.

У Польщі збираються надати особливий акцент обороні під час свого головування в Європейському союзі у 2025 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Польща має намір прикласти найбільші зусилля до збільшення видатків на оборону, коли в січні перебере на себе ротаційне головування в Європейському Союзі, заявив міністр фінансів Анджей Доманьський.

Як пише видання, нагальне питання зміцнення спільних заходів проти рф викликає значні розбіжності, особливо у зв'язку з наближенням виборів до Європарламенту у червні цього року, а також через те, що Угорщина прийме піврічне головування в ЄС.

«Нам потрібно більше солідарності між європейськими країнами», — сказав Доманський в інтерв'ю у Вашингтоні.

За його словами, навіть якщо війна закінчиться завтра, необхідно буде підтримувати високий рівень інвестицій в оборону.

Польща, яка є членом НАТО, збільшує свої витрати на оборону на тлі вторгнення рф в Україну. Війна, яка триває вже третій рік, викликала дискусії серед лідерів ЄС про те, як фінансувати «капітальний ремонт» оборонного сектору.

Доманський зосереджений на тому, щоб представити Польщу як найкращий інвестиційний напрям для міжнародних інвесторів, які прагнуть перевести гроші з Азії на європейські ринки, зазначає видання.

«Польща на підйомі. Зараз Польща є найкращим місцем для інвестицій в Європі», — заявив він.

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