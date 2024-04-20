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Польша сделает оборону основным приоритетом во время председательства в ЕС в 2025 году

17:49, 20 апреля 2024
Даже если война закончится завтра, необходимо будет поддерживать высокий уровень инвестиций в оборону, заявил министр финансов Польши Анджей Доманський.
Польша сделает оборону основным приоритетом во время председательства в ЕС в 2025 году
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В Польше намерены придать особый акцент обороне во время своего председательства в Европейском союзе в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Польша намерена приложить наибольшие усилия к увеличению расходов на оборону, когда в январе возьмет на себя ротационное председательство в Европейском Союзе, заявил министр финансов Анджей Доманьский.

Как пишет издание, насущный вопрос укрепления совместных мер против рф вызывает значительные разногласия, особенно в связи с приближающимися выборами в Европарламент в июне этого года, а также из-за того, что Венгрия примет полугодовое председательство в ЕС.

"Нам нужно больше солидарности между европейскими странами", - сказал Доманский в интервью в Вашингтоне.

По его словам, даже если война закончится завтра, нужно будет поддерживать высокий уровень инвестиций в оборону.

Польша, являющаяся членом НАТО, увеличивает свои расходы на оборону на фоне вторжения рф в Украину. Война, продолжающаяся уже третий год, вызвала дискуссии среди лидеров ЕС о том, как финансировать «капитальный ремонт» оборонного сектора.

Доманский сосредоточен на том, чтобы представить Польшу как лучшее инвестиционное направление для международных инвесторов, стремящихся перевести деньги из Азии на европейские рынки, отмечает издание.

«Польша на подъеме. Сейчас Польша является лучшим местом для инвестиций в Европе», – заявил он.

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