В Одесской области будут судить водителя, который совершил серьезное ДТП, будучи в нетрезвом состоянии

Пассажирка получила переломы лопатки, ребер, позвоночника, руки и многочисленные травмы головы из-за нетрезвого водителя.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Жителя Белгород-Днестровского района будут судить за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к ДТП и серьезным травмам его пассажирки. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Пострадавшая получила травмы средней тяжести, включая переломы лопатки, ребер, позвоночника, руки и многочисленные травмы головы. Мужчина, который управлял автомобилем, превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.

По предварительной информации, содержание алкоголя в крови водителя превышало допустимый уровень более чем в 10 раз. Правонарушителю грозит заключение и лишение права управлять транспортными средствами.

Во время досудебного расследования было установлено, что мужчина совершил нарушение правил безопасности дорожного движения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это является нарушением части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Полиция подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и предотвращения подобных событий, которые могут нанести тяжелые последствия.

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