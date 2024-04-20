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Гражданина Латвии обвиняют в попытке диверсии в Украине

17:30, 20 апреля 2024
Прокуратура Латвии рассматривает дело о его поездке в Украину с намерением диверсий.
Гражданина Латвии обвиняют в попытке диверсии в Украине
Источник фото: LSM
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Прокуратура Латвии внесла обвинение гражданину Латвии из-за его поездки в Украину с намерением совершить диверсию. Информацию об этом сообщает LSM.

По сообщению СМИ, обвиняемым стал Иван Тарабанов, а в Рижском городском суде рассмотрение его дела назначено на 7 июня.

Прокуратура подтвердила, что мужчину обвиняют в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте на стороне страны-агрессора, а также в попытке терроризма. Сейчас он находится под стражей.

В январе 2022 года обвиняемый получил приказ совершить диверсию на территории Украины, не будучи военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии. Тарабанов выехал на территорию Украины для выполнения этого задания, нарушив закон об участии латвийских сил в международных конфликтах.

Дело расследуется после того, как Латвийская Служба государственной безопасности передала его в прокуратуру.

Также VDD расследует другое уголовное дело о незаконном участии в войне в Украине, возбужденное против гражданина Латвии, который служил в НВС 15 лет назад. Нынешний статус этого лица не известен. VDD также проверяет информацию о возможном незаконном участии других лиц в военных действиях в Украине на стороне российских вооруженных сил.

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