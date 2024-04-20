Громадянина Латвії звинувачують у спробі диверсії в Україні

Прокуратура Латвії розглядає справу про його поїздку в Україну з наміром диверсій.

Джерело фото: LSM

Прокуратура Латвії внесла обвинувачення громадянинові Латвії через його поїздку в Україну з наміром скоїти диверсію. Інформацію про це повідомляє LSM.

За повідомленням ЗМІ, обвинуваченим став Іван Тарабанов, а у Ризькому міському суді розгляд його справи призначено на 7 червня.

Прокуратура підтвердила, що чоловіка обвинувачують у спробі незаконної участі в збройному конфлікті на боці країни-агресора, а також у спробі тероризму. Зараз він перебуває під вартою.

В січні 2022 року обвинувачений отримав наказ здійснити диверсію на території України, не бувши військовослужбовцем Національних збройних сил Латвії. Тарабанов виїхав на територію України для виконання цього завдання, порушивши закон про участь латвійських сил у міжнародних конфліктах.

Справа розслідується після того, як Латвійська Служба державної безпеки передала її до прокуратури.

Також VDD розслідує іншу кримінальну справу щодо незаконної участі у війні в Україні, порушену проти громадянина Латвії, який служив у НЗС 15 років тому. Нинішній статус цієї особи не відомий. VDD також перевіряє інформацію про можливу незаконну участь інших осіб у військових діях в Україні на боці російських збройних сил.

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