На Одещині судитимуть водія, який скоїв серйозну ДТП, будучи в нетверезому стані

Пасажирка отримала переломи лопатки, ребер, хребта, руки та численні травми голови через нетверезого водія.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

Жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за керування авто у стані алкогольного сп’яніння, яке призвело до ДТП та серйозних травм його пасажирки. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Потерпіла отримала середньої тяжкості травми, включаючи переломи лопатки, ребер, хребта, руки та численні травми голови. Чоловік, який керував автомобілем, перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням і врізався у дерево.

За попередньою інформацією, вміст алкоголю в крові водія перевищував допустимий рівень у понад 10 разів. Правопорушнику загрожує ув’язнення та позбавлення права керувати транспортними засобами.

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік скоїв порушення правил безпеки дорожнього руху, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Це є порушенням частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Поліція наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху та запобігання подібним подіям, які можуть завдати тяжких наслідків.

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