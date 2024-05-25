Країни Балтії, Польща, Фінляндія та Норвегія створять «стіну дронів» для захисту своїх кордонів

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сказала, що безпілотний кордон від Норвегії до Польщі має стати абсолютним нововведенням.

Країни Балтії, а також Польща, Фінляндія та Норвегія домовилися створити так звану стіну дронів, яка дасть змогу захистити зовнішні кордони країн за допомогою дронів. Про це розповіла міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає литовське агентство LRT.

Як повідомляється, для створення такої "стіни дронів" країни використовуватимуть БПЛА для моніторингу прикордонних територій, а також системи протидії безпілотникам, щоб зупинити безпілотники з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокацій.

"Це абсолютно нова річ — стіна дронів, що простяглася від Норвегії до Польщі. Метою є використання дронів та інших технологій для захисту наших кордонів від недружніх країн та запобігання контрабанді", — сказала Білотайте.

Вона не назвала терміни реалізації плану.

Також Білотайте заявила, що Литва вже розробила плани щодо посилення захисту свого кордону за допомогою безпілотників. Державна прикордонна служба Литви нещодавно створила підрозділ БПЛА і знаходиться в процесі придбання додаткових безпілотників і систем протидії безпілотникам.

Тепер країни оцінять, яке "домашнє завдання" їм потрібно виконати, а потім за допомогою експертів національні органи влади складуть план реалізації "стіни дронів".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.