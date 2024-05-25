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Страны Балтии, Польша, Финляндия и Норвегия создадут «стену дронов» для защиты своих границ

17:14, 25 мая 2024
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что беспилотная граница от Норвегии до Польши должна стать абсолютным нововведением.
Страны Балтии, Польша, Финляндия и Норвегия создадут «стену дронов» для защиты своих границ
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Страны Балтии, а также Польша, Финляндия и Норвегия договорились создать так называемую стену дронов, которая позволит защитить внешние границы стран с помощью дронов. Об этом рассказала министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает литовское агентство LRT.

Как сообщается, для создания такой "стены дронов" страны будут использовать БПЛА для мониторинга приграничных территорий, а также системы противодействия беспилотникам, чтобы остановить беспилотники из враждебных стран, используемых для контрабанды и провокаций.

"Это совершенно новая вещь — стена дронов, протянувшаяся от Норвегии до Польши. Целью является использование дронов и других технологий для защиты наших границ от недружественных стран и предотвращения контрабанды", — сказала Белотайте.

Она не назвала сроки реализации плана.

Также министр сообщила, что Литва уже разработала планы по усилению защиты своей границы с помощью беспилотников. Государственная пограничная служба Литвы недавно создала подразделение БПЛА и находится в процессе приобретения дополнительных беспилотников и систем противодействия беспилотникам.

Теперь страны оценят, какую "домашнюю задачу" им нужно выполнить, а затем с помощью экспертов национальные органы власти составят план реализации "стены дронов".

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