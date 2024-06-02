Зеленський братиме участь у саміті G7 в Італії – Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні повідомила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, передає ANSA.
За її словами, Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7, який відбудеться в Апулії.
Мелоні зазначила, що загалом у саміті візьмуть участь щонайменше п'ятнадцять країн та міжнародних інституцій, крім лідерів учасників «Великої сімки» та Папи Римського.
Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського - онлайн чи очний.
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