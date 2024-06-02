Зеленський братиме участь у саміті G7 в Італії – Джорджа Мелоні

Прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського у саміті G7 - онлайн чи очний.

Фото: president.gov.ua

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні повідомила, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, передає ANSA.

За її словами, Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7, який відбудеться в Апулії.

Мелоні зазначила, що загалом у саміті візьмуть участь щонайменше п'ятнадцять країн та міжнародних інституцій, крім лідерів учасників «Великої сімки» та Папи Римського.

Проте прем'єрка Італії не уточнила формат участі Зеленського - онлайн чи очний.

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