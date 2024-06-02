Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии – Джорджа Мелони

Премьер Италии не уточнила формат участия Зеленского в саммите G7 - онлайн или очный.

Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, передает ANSA.

По ее словам, Зеленский поучаствует в саммите лидеров стран G7, который пройдет в Апулии.

Мелони отметила, что в саммите примут участие не менее пятнадцати стран и международных институтов, кроме лидеров участников «Большой семерки» и Папы Римского.

Однако премьер Италии не уточнила формат участия Зеленского – онлайн или очный.

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