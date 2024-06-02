Когда и почему военнообязанный может быть в розыске: ответ Минобороны

Статус «в розыске» имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.

Фото: varta1.com.ua

Министерство обороны Украины разъяснило, когда военнообязанные граждане получают статус «в розыске» в реестре «Оберег». На этот вопрос МОУ ответило изданию УП.

В ведомстве отмечают, что статус «в розыске» имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.

Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

- гражданин не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста;

- гражданка, которая получила медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет;

- граждане, которые были сняты с воинского учета, не стали обратно на воинский учет в указанный срок;

- граждане, которые были сняты с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;

- гражданин, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

- гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

- гражданин, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

- гражданин, после обновления данных и прохождения ВВК, получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин.

В МОУ добавили, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда при заполнении данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные. Для исправления этой ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.

Ранее заместитель министра обороны заявляла, что 710 тысяч граждан, у которых был статус в Резерв+ в «розыске», сняты с розыска благодаря Резерв+.

При этом, как ранее объяснял заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева, подполковник Павел Литвин статус в мобильном приложении Резерв+ «в розыске» не равен уголовному преследованию.

Напомним, разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась примерно в 86 тысяч долларов США (3 413 448 грн). По словам Черногоренко, «финансирование разработки осуществлялось за средства благотворительного фонда».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Катерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

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