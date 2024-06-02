Практика судов
  1. В Украине

Когда и почему военнообязанный может быть в розыске: ответ Минобороны

17:44, 2 июня 2024
Статус «в розыске» имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.
Когда и почему военнообязанный может быть в розыске: ответ Минобороны
Фото: varta1.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины разъяснило, когда военнообязанные граждане получают статус «в розыске» в реестре «Оберег». На этот вопрос МОУ ответило изданию УП.

В ведомстве отмечают, что статус «в розыске» имеют военнообязанные, нарушившие правила военного учета.

Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

- гражданин не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста;

- гражданка, которая получила медицинское или фармацевтическое образование, не стала на воинский учет;

- граждане, которые были сняты с воинского учета, не стали обратно на воинский учет в указанный срок;

- граждане, которые были сняты с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;

- гражданин, состоящий на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

- гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

- гражданин, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

- гражданин, после обновления данных и прохождения ВВК, получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин.

В МОУ добавили, что кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда при заполнении данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные. Для исправления этой ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.

Ранее заместитель министра обороны заявляла, что 710 тысяч граждан, у которых был статус в Резерв+ в «розыске», сняты с розыска благодаря Резерв+.

При этом, как ранее объяснял заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева, подполковник Павел Литвин статус в мобильном приложении Резерв+ «в розыске» не равен уголовному преследованию.

Напомним, разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась примерно в 86 тысяч долларов США (3 413 448 грн). По словам Черногоренко, «финансирование разработки осуществлялось за средства благотворительного фонда».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту. Катерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, как оценивать сопротивление работникам полиции, если вместо составления протокола они надевают наручники

Суды предыдущих инстанций признали мужчину невиновным в сопротивлении работникам полиции, но Верховный Суд отметил, что следует пересмотреть этот вывод.

Верховный Суд указал на недопустимость заключения эксперта как доказательства по делу в результате его несоответствия требованиям закона

Суд, принимая во внимание заключение эксперта как доказательство по делу, обязан осуществить проверку предупреждения эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения – КАСУ определяет это обязательным требованием, от которого зависит допустимость заключения как доказательства.

Правительство дописало дополнительное условие для отсрочки в виде заключения ЛКК о постоянном уходе, чего нет в законе о мобилизации

Кабмин добавил к перечню документов для отсрочки заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода, которого нет в законе.

Новая карта судов, аудит и реорганизация ГСА, создание ВАСУ – в Офисе Президента озвучили следующие шаги судебной реформы

Также среди шагов – разработка на основании опыта европейских стран правил, которые не допустили бы остановку работы судейского управления.

Какие документы для отсрочки должны предоставить комиссии при ТЦК соискатели образования

Комиссия при ТЦК изучает полученные заявление и подтверждающие документы от военнообязанного, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки и при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду