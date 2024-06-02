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рф создает новые ИПСО с участием полиции и работников ТЦК на ТОТ — Сухопутные войска ВСУ

16:50, 2 июня 2024
Сухопутные войска сообщили, что значительную часть видео о конфликтах с военными ВСУ и работниками ТЦК снимают россияне на ВОТ.
рф создает новые ИПСО с участием полиции и работников ТЦК на ТОТ — Сухопутные войска ВСУ
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В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что значительное количество видео о конфликтах с военными ВСУ и работниками ТЦК является продуктом вражеских подразделений информационных операций.

В ВСУ в частности рассказали, что получают данные об организации съемок таких видео на временно оккупированных территориях Украины: «Элементы типичны: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с «местными жителями».

Для такого контента имитируют избиения, также на кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами и украинскими номерами разных регионов регистрации. Россияне используют нейтральные локации, которые трудно определить, говорят в войсках.

«В то же время, сами видео распространяются в плохом качестве – это также имитация «естественности». Ранее вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит – противник совершенствуется», - говорится в сообщении.

Кроме имитации конфликтов готовятся видео о военнослужащих ТЦК, которые употребляют спиртные напитки, наркотики, находятся в заведениях питания и в сопровождении женщин.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что за последнее время в сети появилось несколько подобных видео, которые получили активное распространение.

«Подчеркиваем, что все настоящие ситуации, которые имеют место – тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке. Тем не менее, мы обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг», - добавляют военные.

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