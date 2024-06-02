рф створює нові ІПСО за участю поліції та працівників ТЦК на ТОТ — Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська повідомили, що значну частину відео про конфлікти з військовими ЗСУ та працівниками ТЦК знімають росіяни на ТОТ.

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що значна кількість відео про конфлікти з військовими ЗСУ та працівниками ТЦК є продуктом ворожих підрозділів інформаційних операцій

У ЗСУ зокрема розповіли, що отримують дані про організацію зйомок таких відео на тимчасово окупованих територіях України: «Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з «місцевими жителями».

Для такого контенту імітують побиття, також на кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами та з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Росіяни використовують нейтральні локації, які важко визначити, кажуть у військах.

«Одночасно з цим, самі відео поширюються у поганій якості - це також імітація «природності». Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже - противник удосконалюється», - йдеться у повідомленні.

Окрім імітації конфліктів готуються відео про військовослужбовців ТЦК, які вживають спиртні напої, наркотики, перебувають у закладах харчування та в супроводі жінок.

У Сухопутних військах наголосили, що за останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули активного поширення.

«Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце - ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог», - додають військові.

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