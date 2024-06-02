У Міноборони Китаю заявили, що готові силою «розгромити» незалежність Тайваню

У Китаї пригрозили, що армія діятиме «рішуче», щоб запобігти незалежності Тайваню.

Міністр оборони Китаю Дон Цзюнь заявив, що Пекін готовий силою «розгромити» незалежність острова. Про це він сказав на конференції з питань безпеки «Діалог - Шангрі Ла» в Сінгапурі, передає DW.

За його словами, Пекін нібито налаштований на «мирне возз’єднання», але «сили незалежності» Тайваню перешкоджають цьому.

Дон Цзюнь сказав, що армія Китаю діятиме «рішуче», щоб запобігти незалежності Тайваню. Також він звинуватив владу Тайваню у нібито руйнування китайської єдності.

«Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії», - сказав китайський міністр.

Також Цзюнь додав, що тим, хто підтримує незалежність Тайваню, загрожує самознищення.

Раніше повідомлялося, що Китай готує флот із бронетехнікою для вторгнення на Тайвань.

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