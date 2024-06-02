В Минобороны Китая заявили, что готовы силой «разгромить» независимость Тайваня

В Китае пригрозили, что армия будет действовать «решительно», чтобы предотвратить независимость Тайваня.

Министр обороны Китая Дон Цзюнь заявил, что Пекин готов силой «разгромить» независимость острова. Об этом он сказал на конференции по вопросам безопасности «Диалог – Шангри Ла» в Сингапуре, передает DW.

По его словам, Пекин якобы настроен на мирное воссоединение, но «силы независимости» Тайваня препятствуют этому.

Дон Цзюнь сказал, что армия Китая будет действовать «решительно», чтобы предотвратить независимость Тайваня. Также он обвинил власти Тайваня в якобы разрушении китайского единства.

«Эти сепаратисты недавно сделали фанатичные заявления, демонстрирующие их измену китайской нации и своих предков. Они будут прибиты к столбу позора в истории», - сказал китайский министр.

Также Цзюнь добавил, что поддерживающим независимость Тайваня грозит самоуничтожение.

Ранее сообщалось, что Китай готовит флот с бронетехникой для вторжения на Тайвань.

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