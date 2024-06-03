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Сохранение зарплаты на время дополнительных отпусков по учебе: разъяснение Гоструда

07:36, 3 июня 2024
Работники, обучающиеся в заведениях среднего, профессионально-технического и высшего образования, имеют право на дополнительные отпуска по учебе.
Сохранение зарплаты на время дополнительных отпусков по учебе: разъяснение Гоструда
Фото из открытых источников
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Государственная служба по вопросам труда в Запорожской области разъяснила особенности сохранения заработной платы на время дополнительных отпусков в связи с обучением.

Работники, обучающиеся в заведениях среднего, профессионально-технического и высшего образования, имеют право на дополнительные отпуска по учебе.

Согласно статье 217 Кодекса законов о труде Украины, за ними на время таких отпусков по основному месту работы сохраняется средняя заработная плата.

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