Збереження зарплати на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням: роз’яснення Держпраці

Працівники, які навчаються в закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти, мають право на додаткові відпустки в зв’язку з навчанням.

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Державна служба з питань праці у Запорізькій області роз’яснила особливості збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням.

Працівники, котрі навчаються в закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти, мають право на додаткові відпустки в зв’язку з навчанням.

Відповідно до статті 217 Кодексу законів про працю України, за ними на час таких відпусток за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

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