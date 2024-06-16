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Зеленський про Саміт миру: Діалог відбувся і може мати абсолютно практичні наслідки

18:21, 16 червня 2024
Президентка Швейцарії повідомила, що усі учасники погодилися, що «потрібно дотримуватися міжнародного права та статуту ООН».
Зеленський про Саміт миру: Діалог відбувся і може мати абсолютно практичні наслідки
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський впевнений, що Саміт миру, який відбувся цими вихідними у Швейцарії, може мати практичні кроки на шляху до миру.

«Діалог відбувся. Очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми усі у світі зацікавлені, щоб атомна станція або інші об’єкти були у безпеці.

Я вдячний учасникам Саміту за повне розуміння та визнання потреби у безпеці Запорізької АЕС, яка була захоплена російськими військами.

Я б хотів подякувати кожному лідеру, кожній країні, яка підтримує наші зусилля у збереженні навігації та вільного обігу продовольства…

І третє - була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі...», - сказав він.

У свою чергу Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні світ бачить, що справжня дипломатія – це не просто слова, це кроки, які потрібно зробити, щоб виправити ситуацію.

«Ми почали напрацьовувати такі кроки, і в цьому практичне значення Саміту миру.

Сподіваюся, що ми зможемо досягти результатів якнайшвидше. І саме ці та інші подібні практичні кроки з відновлення безпеки й миру доведуть усім у світі, що повна ефективність Статуту ООН – усіх його принципів і цілей – може бути відновлена», - сказав Президент.

Під час закриття першого Саміту миру у Бюргенштоці 16 червня президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що учасники Саміту в ході дискусій дійшли спільного бачення справедливого та стійкого миру в Україні, пише «Укрінформ».

«Вчора майже 100 країн та організацій почали брати участь у цьому саміті. Вперше ми почали говорити на найвищому рівні про мир в Україні. Ми розмовляли й було багато точок зору. Але ми зробили так, що зараз є одне бачення майбутнього у цьому напрямку. І ми дали добрий сигнал народу України, що більша частина міжнародної спільноти бажає допомогти Україні та допомогти миру в Україні», - сказала вона.

За словами Амгерд, учасники зустрічі «мають велике бажання побачити, що так буде у майбутньому».

Вона також наголосила на необхідності забезпечення цілісності усіх атомних об’єктів в Україні та недопустимості використання продовольчої безпеки як зброї, а також на необхідності звільнення усіх військовополонених.

«Ще одне питання – коли і як росія буде брати участь у вирішенні усіх цих питань. Дискусії останніх днів показали, що є різні точки зору, але усі згодні з тим, що потрібно дотримуватися міжнародного права та статуту ООН», - сказала вона.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна знає, що у якийсь момент треба буде говорити з рф, проте москві не дозволять говорити мовою ультиматумів.

Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходить у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Відомо, що документ підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

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