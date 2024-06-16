Зеленский о Саммите мира: Диалог состоялся и может иметь абсолютно практические последствия

Президентка Швейцарии сообщила, что все участники согласились, что «нужно соблюдать международное право и устав ООН».

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уверен, что саммит мира, который состоялся в эти выходные в Швейцарии, может иметь практические шаги на пути к миру.

«Диалог состоялся. Очевидно, что он может повлечь за собой абсолютно практические шаги. Мы все в мире заинтересованы в том, чтобы атомная станция или другие объекты были в безопасности.

Я благодарен участников Саммита за полное понимание и признание потребности в безопасности Запорожской АЭС, которая была захвачена российскими войсками.

Я бы хотел поблагодарить каждого лидера, каждую страну, которая поддерживает наши усилия в сохранении навигации и свободного обращения продовольствия…

И третье – была панель по освобождению людей, которые сейчас в российской неволе…», - сказал он.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня мир видит, что настоящая дипломатия – это не просто слова, это шаги, которые нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию.

«Мы начали нарабатывать такие шаги, и в этом практическое значение Саммита мира.

Надеюсь, что мы сможем добиться результатов как можно быстрее. И именно эти и другие подобные практические шаги по восстановлению безопасности и мира докажут всем в мире, что полная эффективность Устава ООН – всех его принципов и целей – может быть восстановлена», – сказал Президент.

Во время закрытия первого Саммита мира в Бюргенштоке 16 июня президентка Швейцарии Виола Амгерд заявила, что участники Саммита в ходе дискуссий пришли к общему видению справедливого и устойчивого мира в Украине, пишет «Укринформ».

«Вчера почти 100 стран и организаций приняли участие в этом саммите. Впервые мы начали говорить на самом высоком уровне о мире в Украине. Мы говорили и было много точек зрения. Но мы поступили так, что сейчас есть одно видение будущего в этом направлении. И мы дали хороший сигнал народу Украины, что большая часть международного сообщества хочет помочь Украине и помочь миру в Украине», - сказала она.

По словам Амгерд, участники встречи «имеют большое желание увидеть, что так будет в будущем».

Она также отметила необходимость обеспечения целостности всех атомных объектов в Украине и недопустимости использования продовольственной безопасности как оружия, а также на необходимости освобождения всех военнопленных.

«Еще один вопрос – когда и как россия будет участвовать в решении всех этих вопросов. Дискуссии последних дней показали, что есть разные точки зрения, но все согласны с тем, что нужно соблюдать международное право и устав ООН», - сказала она.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина знает, что в какой-то момент нужно будет говорить с рф, однако москве не разрешат говорить на языке ультиматумов.

Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходит в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. Известно, что документ подписали 80 стран и четыре международных организации.

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