Практика судів
  1. У світі

Верховний суд Ізраїлю зобов'язав призвати до армії ультраортодоксальних чоловіків

16:05, 25 червня 2024
У ухвалі суду йдеться, що немає жодних правових підстав для того, щоб не призвати до армії ортодоксальних учнів.
Верховний суд Ізраїлю зобов'язав призвати до армії ультраортодоксальних чоловіків
Фото: aa.com.tr
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 25 червня, Верховний суд Ізраїлю ухвалив, що військові мають розпочати призов ультраортодоксальних чоловіків на військову службу. Це рішення було ухвалено одноголосно, передає Associated Press.

Суд зазначив, що за відсутності закону, який робить різницю між студентами єврейських семінарій та іншими призовниками, ізраїльська система обов'язкової військової служби поширюється на ультраортодоксів, як і на решту громадян.

За даними CNN, суд також зобов'язав уряд припинити фінансування будь-яких релігійних шкіл або єшів, учні яких не підкоряються призову.

«Наразі не існує правової бази, яка б дозволяла відрізнити учнів єшів від тих, хто призивається на військову службу. Відповідно, держава не має повноважень віддавати розпорядження про повне уникнення їхнього призову», — йдеться у ухвалі суду.

Ультраортодоксальні євреї (або хареді) були звільнені від військової служби з моменту заснування Ізраїлю, вважаючи релігійні дослідження важливими для збереження юдаїзму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.

Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.

У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Базова загальновійськова підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року, а відмова здобувача освіти від неї буде підставою для відрахування

Закон передбачає, що базова загальновійськова підготовка вводиться не раніше 1 вересня 2025 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео