Верховний суд Ізраїлю зобов'язав призвати до армії ультраортодоксальних чоловіків

У ухвалі суду йдеться, що немає жодних правових підстав для того, щоб не призвати до армії ортодоксальних учнів.

Фото: aa.com.tr

У вівторок, 25 червня, Верховний суд Ізраїлю ухвалив, що військові мають розпочати призов ультраортодоксальних чоловіків на військову службу. Це рішення було ухвалено одноголосно, передає Associated Press.

Суд зазначив, що за відсутності закону, який робить різницю між студентами єврейських семінарій та іншими призовниками, ізраїльська система обов'язкової військової служби поширюється на ультраортодоксів, як і на решту громадян.

За даними CNN, суд також зобов'язав уряд припинити фінансування будь-яких релігійних шкіл або єшів, учні яких не підкоряються призову.

«Наразі не існує правової бази, яка б дозволяла відрізнити учнів єшів від тих, хто призивається на військову службу. Відповідно, держава не має повноважень віддавати розпорядження про повне уникнення їхнього призову», — йдеться у ухвалі суду.

Ультраортодоксальні євреї (або хареді) були звільнені від військової служби з моменту заснування Ізраїлю, вважаючи релігійні дослідження важливими для збереження юдаїзму.

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