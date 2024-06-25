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У Києві хотіли розчистити озеро за 79 млн гривень: чим все скінчилося

19:27, 25 червня 2024
За рекомендацією БЕБ скасовано ризиковий тендер на благоустрій озера у Києві.
У Києві хотіли розчистити озеро за 79 млн гривень: чим все скінчилося
Джерело фото: esbu.gov.ua
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У ході моніторингу публічних закупівель, аналітики Територіального управління Бюро економічного безпеки у Києві виявили ризиковий тендер на роботи з розчищення та благоустрою озера, який оголосило столичне комунальне підприємство. Згідно з інформацією пресслужби БЕБ, вартість цього тендеру становила понад 96 мільйонів гривень.

Після проведення процедури було визначено підприємство-переможця, чия остаточна цінова пропозиція склала близько 79 мільйонів гривень. Однак фахівці БЕБ у ході аналізу тендерної документації виявили низку серйозних ризиків, пов'язаних з діяльністю цього підприємства.

Зокрема, виявлено невідповідність кваліфікаційним вимогам до переможця та надання ним недостовірної інформації, яка могла вплинути на результати тендеру. У зв'язку з цим аналітики Бюро економічного безпеки звернулися до комунального підприємства із рекомендаційним листом, в якому були чітко висвітлені всі виявлені ризики.

Відповідно до отриманої інформації, замовник скасував процедуру проведення закупівлі, що дозволило уникнути неефективного використання близько 79 мільйонів гривень з міського бюджету столиці. Таким чином, аналітики Територіального управління БЕБ у Києві вчасно врятували місцеві фінансові ресурси від потенційних втрат.

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