У Києві хотіли розчистити озеро за 79 млн гривень: чим все скінчилося

За рекомендацією БЕБ скасовано ризиковий тендер на благоустрій озера у Києві.

Джерело фото: esbu.gov.ua

У ході моніторингу публічних закупівель, аналітики Територіального управління Бюро економічного безпеки у Києві виявили ризиковий тендер на роботи з розчищення та благоустрою озера, який оголосило столичне комунальне підприємство. Згідно з інформацією пресслужби БЕБ, вартість цього тендеру становила понад 96 мільйонів гривень.

Після проведення процедури було визначено підприємство-переможця, чия остаточна цінова пропозиція склала близько 79 мільйонів гривень. Однак фахівці БЕБ у ході аналізу тендерної документації виявили низку серйозних ризиків, пов'язаних з діяльністю цього підприємства.

Зокрема, виявлено невідповідність кваліфікаційним вимогам до переможця та надання ним недостовірної інформації, яка могла вплинути на результати тендеру. У зв'язку з цим аналітики Бюро економічного безпеки звернулися до комунального підприємства із рекомендаційним листом, в якому були чітко висвітлені всі виявлені ризики.

Відповідно до отриманої інформації, замовник скасував процедуру проведення закупівлі, що дозволило уникнути неефективного використання близько 79 мільйонів гривень з міського бюджету столиці. Таким чином, аналітики Територіального управління БЕБ у Києві вчасно врятували місцеві фінансові ресурси від потенційних втрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.