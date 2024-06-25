В Киеве хотели расчистить озеро за 79 млн гривен: чем все закончилось

По рекомендации БЭБ отменен рисковый тендер на благоустройство озера в Киеве.

Источник фото: esbu.gov.ua

В ходе мониторинга публичных закупок, аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве обнаружили рисковый тендер на работы по расчистке и благоустройству озера, который объявило столичное коммунальное предприятие. Согласно информации пресс-службы БЭБ, стоимость этого тендера составляла более 96 миллионов гривен.

После проведения процедуры было определено предприятие-победитель, чье окончательное ценовое предложение составило около 79 миллионов гривен. Однако специалисты БЭБ в ходе анализа тендерной документации выявили ряд серьезных рисков, связанных с деятельностью этого предприятия.

В частности, выявлено несоответствие квалификационным требованиям к победителю и предоставление им недостоверной информации, которая могла повлиять на результаты тендера. В связи с этим аналитики Бюро экономической безопасности обратились к коммунальному предприятию с рекомендательным письмом, в котором были четко освещены все выявленные риски.

В соответствии с полученной информацией, заказчик отменил процедуру проведения закупки, что позволило избежать неэффективного использования около 79 миллионов гривен из городского бюджета столицы. Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ в Киеве вовремя спасли местные финансовые ресурсы от потенциальных потерь.

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