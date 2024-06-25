Верховный суд Израиля обязал призвать в армию ультраортодоксальных мужчин

В постановлении суда говорится, что нет никаких правовых оснований для того, чтобы не призывать ортодоксальных учащихся.

Фото: aa.com.tr

Во вторник, 25 июня, Верховный суд Израиля постановил, что военные должны начать призыв ультраортодоксальных мужчин на военную службу. Это решение было принято единогласно, передает Associated Press.

Суд отметил, что при отсутствии закона, который делает разницу между студентами еврейских семинарий и другими призывниками, израильская система обязательной военной службы распространяется на ультраортодоксов, как и на всех остальных граждан.

По данным CNN, суд также обязал правительство прекратить финансирование любых религиозных школ или ешив, ученики которых не подчиняются призыву.

«На данный момент не существует правовой базы, которая бы позволяла отличить учеников ешив от тех, кто призывается на военную службу. Соответственно, государство не имеет полномочий отдавать распоряжения о полном избежании их призыва», — говорится в постановлении суда.

Ультраортодоксальные евреи (или хареди) были освобождены от военной службы с момента основания Израиля, считая религиозные исследования важными для сохранения иудаизма.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.