Чоловік подав до суду на сусідку, щоб отримати пароль до її Wi-Fi: яке рішення прийняв суддя

Сусід деякий час переслідував жінку, щоб отримати пароль до її Wi-Fi.

У США чоловік на ім'я Рік Коннор вирішив подати до суду на свою сусідку Дженніфер, яка обмежила для нього доступ до свого Wi-Fi, встановивши на модем пароль, передає YourTango.

Під час судового засідання Рік повідомив, що вже близько двох років живе через коридор від Дженніфер і донедавна «з радістю і без проблем» користувався її інтернетом.

«Я кілька разів пройшов через зал, щоб ввічливо попросити у Дженніфер пароль, але вона продовжує відмовлятися», — сказав позивач.

За словами Дженніфер, вона зрозуміла, що хтось іще користується її інтернетом, тільки коли рахунок зріс «у геометричній прогресії». Спочатку рахунок приходив на 100 доларів, а потім він різко зріс до 150 доларів на місяць. Зважаючи на це, жінка встановила пароль. Про те, що її сигналом користувався саме Рік, вона здогадалася, коли він прийшов просити пароль.

Дженніфер зазначила, що ввічливо відмовила сусідові і сказала йому, що вартість послуги стає занадто високою. Своєю чергою чоловік не збирався миритися з відмовою. За словами позивача, він змушений чути музику сусідки через коридор і вважає пароль від Wi-Fi «достатньою платою».

Також жінка додала, що сусід почав її переслідувати, стукати у двері посеред ночі і підсовувати їй під двері записки. В одному з послань йшлося: «Мені потрібен пароль від Wi-Fi, юна леді». В іншій записці Рік написав, що завтра йому потрібно зробити важливий проект, від якого залежить його робота, тому йому потрібен Wi-Fi.

Суд відхилив прохання Ріка надати йому пароль від Wi-Fi і закликав його купити власний роутер.

Також суддя він видав Дженніфер тимчасовий заборонний судовий наказ проти Ріка.

«Це означає, що більше не можна залишати записки на її дверях. Це означає, що більше не можна стукати в її двері, ні о 7-й годині ранку, ні о 1-й годині дня, ні о 2-й годині ночі», — сказав суддя.

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