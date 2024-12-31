Мужчина подал в суд на соседку, чтобы получить пароль к ее Wi-Fi: какое решение принял судья

Сосед некоторое время преследовал женщину, чтобы получить пароль к ее Wi-Fi.

В США мужчина по имени Рик Коннор решил подать в суд на свою соседку Дженнифер, которая ограничила для него доступ к своему Wi-Fi, установив на модем пароль, передает YourTango.

В ходе судебного заседания Рик сообщил, что уже около двух лет живет через коридор от Дженнифер и до недавнего времени «с радостью и без проблем» пользовался ее интернетом.

«Я несколько раз прошел через зал, чтобы вежливо попросить у Дженнифер пароль, но она продолжает отказываться», - сказал истец.

По словам Дженнифер, она поняла, что кто еще пользуется ее интернетом, только когда счет вырос «в геометрической прогрессии». Сначала счет приходил на 100 долларов, а затем резко вырос до 150 долларов в месяц. Учитывая это, женщина установила пароль. О том, что ее сигналом пользовался именно Рик, она догадалась, когда он пришел попросить пароль.

Дженнифер отметила, что вежливо отказала соседу и сказала ему, что стоимость услуги становится слишком высокой. В свою очередь мужчина не собирался мириться с отказом. По словам истца, он вынужден слышать музыку соседки через коридор и считает пароль от Wi-Fi «достаточной платой».

Также женщина добавила, что сосед начал ее преследовать, стучать в дверь посреди ночи и подсовывать ей под дверь записки. В одном из посланий говорилось: «Мне нужен пароль от Wi-Fi, юная леди». В другой записке Рик написал, что завтра ему нужно сделать немаловажный проект, от которого зависит его работа, поэтому ему нужен Wi-Fi.

Суд отклонил просьбу Рика предоставить ему пароль от Wi-Fi и призвал его купить собственный роутер.

Также судья издал Дженнифер временный запретительный судебный приказ против Рика.

«Это значит, что больше нельзя оставлять записки на ее дверях. Это значит, что больше нельзя стучать в ее дверь, ни в 7 часов утра, ни в 1 час дня, ни в 2 часа ночи», — сказал судья.

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