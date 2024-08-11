Білорусь стягує танки до кордону з Україною, відео

Білорусь показала кадри висування танків та іншої бронетехніки у прикордонні з Україною райони.

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Білорусь стягує танки до кордону з Україною. Техніку перекидають у Гомельську та Мозирську області. Про це повідомляє міноборони країни.

Напередодні самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках, щоб нібито реагувати на якісь провокації.

Як стало відомо 10 серпня, Білорусь перекидає «Іскандери», РСЗО «Полонез» і спецназ в прикордонні із Україною райони.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна буцімто «порушила повітряний простір Білорусі». Кілька БПЛА нібито збила білоруська ППО.

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