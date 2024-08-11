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Білорусь стягує танки до кордону з Україною, відео

10:45, 11 серпня 2024
Білорусь показала кадри висування танків та іншої бронетехніки у прикордонні з Україною райони.
Білорусь стягує танки до кордону з Україною, відео
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Білорусь стягує танки до кордону з Україною. Техніку перекидають у Гомельську та Мозирську області. Про це повідомляє міноборони країни.

Напередодні самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках, щоб нібито реагувати на якісь провокації.

Як стало відомо 10 серпня, Білорусь перекидає «Іскандери», РСЗО «Полонез» і спецназ в прикордонні із Україною райони.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна буцімто «порушила повітряний простір Білорусі». Кілька БПЛА нібито збила білоруська ППО.

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