Акції медіакомпанії Трампа впали до рекордного мінімуму

Акції Trump Media впали на 4% після повернення Трампа до соцмережі Х.

Джерело фото: NBC News

У вівторок акції Trump Media & Technology Group досягли рекордно низьких показників після того, як кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп повернувся до соціальної мережі Х. Як повідомляє Reuters, акції компанії знизилися до 21,33 долара, що є більше ніж 4% падінням, а загальний спад на підсумкових торгах склав 3,7%, до 21,42 долара. Це стало вже восьмою сесією поспіль зниження вартості акцій.

Президент і головний ринковий стратег MDB Capital Лу Басенезе зазначив: «Я завжди дивився на Truth Social і DJT як на механізм голосування, а не як на інвестиційний механізм».

Акції Trump Media досягли історичного максимуму у 79,38 долара під час дебюту на Nasdaq 26 березня після злиття з компанією Digital World Acquisition Corp.

Раніше цього місяця компанія повідомила про квартальний збиток у розмірі 16,4 мільйона доларів США при доході лише 837 000 доларів США. Ринкова вартість компанії зараз становить близько 4,3 мільярда доларів, що значно менше від 8 мільярдів доларів на початку року.

Очікується, що Трамп зможе почати перерахунок своїх майже 60% акцій — близько 114,75 мільйона акцій — у компанії, коли наступного місяця закінчиться період інсайдерської блокування.

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