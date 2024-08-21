Акции медиакомпании Трампа упали до рекордного минимума

Акции Trump Media упали на 4% после возвращения Трампа в соцсеть Х.

Источник фото: NBC News

Во вторник акции Trump Media & Technology Group достигли рекордно низких показателей после того, как кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп вернулся в социальную сеть Х. Как сообщает Reuters, акции компании снизились до 21,33 доллара, что является более чем 4% падением, а общий спад на итоговых торгах составил 3,7%, до 21,42 доллара. Это стало уже восьмой сессией подряд снижения стоимости акций.

Президент и главный рыночный стратег MDB Capital Лу Басенезе отметил: «Я всегда смотрел на Truth Social и DJT как на механизм голосования, а не как на инвестиционный механизм».

Акции Trump Media достигли исторического максимума в 79,38 доллара во время дебюта на Nasdaq 26 марта после слияния с компанией Digital World Acquisition Corp.

Ранее в этом месяце компания сообщила о квартальном убытке в размере 16,4 миллиона долларов США при доходе всего 837 000 долларов США. Рыночная стоимость компании сейчас составляет около 4,3 миллиарда долларов, что значительно меньше 8 миллиардов долларов в начале года.

Ожидается, что Трамп сможет начать пересчет своих почти 60% акций - около 114,75 миллиона акций - в компании, когда в следующем месяце закончится период инсайдерской блокировки.

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